POL-PPWP: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am heutigen Montagmorgen auf der B270 in Kaiserslautern, im Auffahrtsbereich zur A6, Fahrtrichtung Siegelbach einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Der Unbekannte fuhr gegen 6:40 Uhr einem vor ihm fahrenden schwarzen BMW 1er auf. Der 29-jährige Fahrer des BMW musste wegen stockendem Verkehr anhalten. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

