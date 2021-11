Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht nach seitlicher Kollision

Kaiserslautern (ots)

Zwei Fahrzeuge sind sich am Freitagabend "zu nahe" gekommen. Dabei wurde ein VW Passat beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete Die beiden Pkw - waren gegen 20 Uhr nebeneinander auf der Pariser Straße unterwegs. An der Ampelkreuzung Pariser Straße/Berliner Straße wollte der Unfallverursacher nach links in die Reichswaldstraße abbiegen. Kurz vor dem Abbiegevorgang holte der dunkelgraue SUV weit nach rechts aus. Er touchierte die linke hinteren Fahrzeugseite des Passats. Der SUV-Fahrer machte keine Anstalten anzuhalten. Anstatt in die Reichswaldstraße abzubiegen, wendete er und zurück in die Pariser Straße stadtauswärts. Laut Aussage der Fahrerin des Passats könnte es sich um einen SUV der Marke Hyundai oder Nissan mit Kaiserslauterer Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung. |elz

