Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Michael Flory ist neuer Dienststellenleiter

Dahn (Südwestpfalz) (ots)

Die Polizeiinspektion Dahn hat einen neuen Dienststellenleiter. Nachdem Michael Flory die Dienststelle in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch führte, wurde er nun offiziell zum Leiter der Inspektion ernannt.

Die Polizeikarriere des heutigen Hauptkommissars begann vor rund 34 Jahren: Im September 1987 wurde er bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach der Ausbildung an der Polizeischule in Wittlich-Wengerohr war seine erste Station im sogenannten Einzeldienst beim damaligen Polizeipräsidium Ludwigshafen, wo er in verschiedenen Dienststellen eingesetzt wurde.

Ab August 1995 absolvierte Flory die Fachoberschule der Polizei in Wittlich-Wengerohr, anschließend das Studium an der Hochschule der Polizei (damals noch "Fachhochschule für öffentliche Verwaltung") am Hahn im Hunsrück.

Daran schlossen sich verschiedene Stationen in unterschiedlichen Dienststellen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz an, bevor Michael Flory im Juni 20218 zum Polizeipräsidium Westpfalz wechselte. Hier begann er als Sachbearbeiter Einsatz und Verkehr in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Pirmasens, bevor er ein knappes Jahr später stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Dahn wurde. Mit der Übernahme der Dienststellenleitung tritt Flory die Nachfolge von Klaus Flieger an, der in den Führungsstab des Polizeipräsidiums Westpfalz gewechselt ist.

In der Polizeiinspektion Dahn ist Michael Flory zuständig für mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl im Wechselschichtdienst als auch Tagdienst eingesetzt sind. Der Zuständigkeitsbereich der Dienststelle umfasst die beiden Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein mit insgesamt rund 23.000 Einwohnern.

Michael Flory ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seinen "Dienstbezirk" kennt er sozusagen wie seine Westentasche, denn er lebt auch dort und ist in seiner Freizeit gerne in den Wäldern der Südwestpfalz unterwegs - sein Hobby ist die Jägerei. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell