Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Neun Fahrräder bei 31-Jährigem sichergestellt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt derzeit gegen einen 31-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, insgesamt neun hochwertige Fahrräder gestohlen zu haben. Der Mann war am Mittwochabend (31.03.2021) gegen 18:00 Uhr zunächst bei einem Polizeieinsatz in Kessenich kontrolliert worden. Die Überprüfung des Fahrrads des 31-Jährigen ergab, dass es am 14.03.2021 als gestohlen gemeldet worden war. In der Wohnung des Mannes und im näheren Umfeld stellten die Beamten im weiteren Einsatzverlauf acht weitere hochwertige Räder sicher, zu deren Herkunft der Mann keine oder nur widersprüchliche Angaben machen konnte. Der 31-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde daraufhin ins Polizeipräsidium gebracht. Nach ersten Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Das zuständige Kriminalkommissariat 36 übernahm die weiteren Ermittlungen gegen ihn.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell