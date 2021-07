Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Polizei ermittelt wegen Serie zerkratzter Autos

Krefeld (ots)

Am Sonntag (11. Juli 2021) sind in Bockum mehrere Autos beschädigt worden. Am Glockenspitz haben Unbekannte den Lack von vier Pkw zerkratzt. Tatzeit war vermutlich zwischen 8:40 und 18:15 Uhr. Außerdem wurden auf der Keutmannstraße sechs Autos zerkratzt, wahrscheinlich zwischen 0:30 und 8:30 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (273)

