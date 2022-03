Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220328-1: Alkoholisierten Fahrer von E-Scooter gestoppt - Blutprobe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz in mehreren Fällen Ermittlungen gegen E-Scooter-Fahrer aufgenommen

Am Samstagnachmittag (26. März) haben Polizisten in Wesseling auf der Ahrstraße den Fahrer (38) eines E-Scooters angehalten. Am Elektrofahrzeug des 38-Jährigen befand sich noch ein blaues Versicherungskennzeichen. Blaue Kennzeichen haben Ende Februar ihre Gültigkeit verloren, die aktuell gültigen Versicherungskennzeichen werden durch die Versicherer in der Farbe Grün ausgegeben. Die Beamten stellten gegen 16 Uhr zudem in der Atemluft des Mannes deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Da der Betroffene einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf der Polizeiwache nicht durchführen konnte, ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Wegen weiterer gleichgelagerter Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz leiteten Polizisten in den vergangenen Tagen die Ermittlungen gegen Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern ein:

Am Donnerstagnachmittag (24. März) hielten Polizisten gegen 15 Uhr einen 41-Jährigen in Hürth-Kalscheuren an. An seinem E-Scooter war ebenfalls ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht.

Auch mit blauem Versicherungskennzeichen war ein 30-Jähriger am Samstagnachmittag (26. März) gegen 15.40 Uhr in Wesseling auf der Berzdorfer Straße mit seinem E-Scooter unterwegs. In Wesseling-Keldenich stoppten Polizisten gegen 18 Uhr eine 34-Jährige auf der Straße 'Im Blauen Garn'. An ihrem Scooter war ebenso ein blaues Kennzeichen angebracht. Etwa drei Stunden später kontrollierten Polizisten an der gleichen Örtlichkeit einen Scooter-Fahrer (39). Auch an seinem Elektrokleinstfahrzeug war ein blaues Kennzeichen montiert.

Am Samstagnachmittag stoppten Polizisten die Fahrt einer 29-Jährigen. Sie war zuvor mit ihrem E-Scooter in Brühl-Vochem auf der Schöffenstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich gegen 18.20 Uhr heraus, dass ihr E-Scooter nicht versichert war. An ihrem Fahrzeug war gar kein Versicherungskennzeichen vorhanden.

In allen Fällen untersagten die Polizisten den Fahrerinnen und Fahrern die Weiterfahrt. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell