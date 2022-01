Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH)(UL) Göppingen, Salach, Ebersbach, Heidenheim, Ulm, - Unfallverursacher flüchten/ Mehrere Unfallfluchten verzeichnete die Polizei die vergangenen Tage in der Region.

Ulm (ots)

(GP) Göppingen - Wie die Polizei mitteilt, parkte der 61-Jährige am Montag um 21 Uhr sein Auto am rechten Straßenrand in der Jahnstraße. Als der Fahrer am Mittwoch gegen 10 Uhr zu seinem Seat zurückkam, musste er den Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite feststellen. Offensichtlich war ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen sein Auto gefahren und danach geflüchtet. Jetzt ermittelt die Polizei aus Göppingen (Tel. 07161/632360). Der Schaden am Seat beträgt etwa 2.000 Euro.

Salach - Bereits am Dienstag flüchtete ein Unbekannter, nachdem er einen Ford Focus in Salach beschädigt hatte. Dessen Besitzer hatte den Pkw gegen 12 Uhr in der Hohe Straße abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 9 Uhr zu seinem Auto kam, sah er den Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Seine Erreichbarkeit hatte der Unfallverursacher nicht hinterlassen.

Ebersbach - Der Unfall muss sich in den vergangenen Tagen ereignet haben: Seit Sonntag vergangener Woche parkte ein VW Crafter in der Wolfshalde. Am Mittwoch musste der Autobesitzer feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Klein-Lkw gestoßen war und die linke Fahrzeugfront beschädigt hatte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Zurück blieb ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

(HDH) Heidenheim - Am Dienstag um 17 Uhr kehrte eine 59-Jährige zu ihrem BMW zurück und musste ein böse Überraschung erleben. Sie hatte ihr Auto in der Bühlstraße geparkt. Dort wurde es von einem vorbeifahrenden unbekannten Fahrzeug beschädigt. Danach hatte sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Den Schaden an der linken vorderen Seite schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. Eventuelle Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Heidenheim (07321/3220) zu melden.

(UL) Ulm - Rund 1.000 Euro Schaden hinterließ am Mittwoch ein Unbekannter an einem Seat. Mit dem war ein Mann zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr in der Rosengasse beim Einkaufen. Auf einem Parkdeck verursachte der Unbekannte eine Delle und Kratzer an der Heckstoßstange des Fahrzeuges. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

