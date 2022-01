Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Auto überschlägt sich

Alleinbeteiligt verlor eine 29-Jährige am Mittwoch in Schnürpflingen die Kontrolle über sein Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr. Die 29-Jährige fuhr in der Verbindungsstraße von Beuren in Richtung Schnürpflingen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich das Auto mehrfach. Mit leichten Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Der Seat war total kaputt und musste geborgen werden.

+++++++ 0164833

