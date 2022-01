Polizeipräsidium Ulm

Nicht aufgepasst hatte ein 39-Jährige am Mittwoch in Steinheim.

Die 39-Jährige fuhr mit ihrem VW in der Hauptstraße in Richtung Heidenheim. Dabei übersah sie eine vor ihr fahrende 17-Jährige mit ihrem Kraftroller. Die wollte nach links in die Weberstraße abbiegen. Sie hatte ihr Vorhaben angekündigt und ihre Zuendapp verlangsamt. Die 39-Jährige sah das zu spät und prallte dem Roller in das Heck. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

