POL-REK: 220329-1: Polizei schützte mehrere Versammlungen im Kreisgebiet

Frechen (ots) - Polizisten erkannten einen Tatverdächtigen wieder. Ihm werden drei Diebstähle zur Last gelegt. Die Diebestour eines 28-Jährigen endete am Samstagnachmittag (26. März) um 15.35 Uhr in Frechen auf der Straße "Mühlenbach". Dort erkannten Streifenbeamte einen 28-Jährigen anhand seiner Personenbeschreibung wieder. Ihm wird zur Last gelegt, zusammen mit einem weiteren Täter am Freitag zwei und am Samstag ...

