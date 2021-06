Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Taschendieb stiehlt Geldbörse - Tipps der Polizei

Homberg (ots)

Fritzlar

Diebstahl von Geldbörse Tatzeit: 19.06.2021, 08:15 Uhr Eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl ein unbekannter Taschendieb einem 63-jährigem Fritzlarer. Der 63-Jährige befand sich vor dem Eingang eines Lebensmittelmarktes in der Gießener Straße als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte zeigte ihm etwas auf seinem Handy und fragte etwas in englischer Sprache. Während des folgenden Gesprächs stahl der Unbekannte die Geldbörse des 63-Jährigen unbemerkt aus dessen Hosentasche. Der 63-Jährige bemerkte den Diebstahl erst als er bei einem weiteren Einkauf bezahlen wollte. Von dem unbekannten Täter ist nur bekannt, dass es sich um einen Mann mit südländischem Aussehen handelt. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt. Die Ermittler der Polizeistation Fritzlar suchen Zeugen, welche zur Tatzeit im Bereich des Marktes verdächtige Personen und Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

So schützen Sie sich vor Taschendieben

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

