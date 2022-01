Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Arbeitsunfall in Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (12.01.2022) kam es gegen 07:10 Uhr an der Baustelle der Hadelner Kanalschleuse in Otterndorf zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 53-jähriger Mann war hierbei ca. 15m in die Tiefe gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Seelsorger kümmerten sich um die Kollegen des Mannes. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Das Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven erschien ebenfalls vor Ort.

