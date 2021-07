Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Kastenwagen gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Auf dem Osterbönener Weg Ecke In der Niedervöhde kam es am Dienstag, 20. Juli, gegen 8.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 52-Jährige aus Hamm fuhr in ihrem Fiat auf dem Osterbönener Weg in Richtung Süden, als ihr ein Kastenwagen entgegenkam. An einer Fahrbahnverengung touchierten sich beide Fahrzeuge, der unbekannte Kastenwagenfahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Der Fiat weist an der vorderen Fahrerseite Kratzer und Lackschäden auf. Der Kastenwagen wurde daher vermutlich ebenfalls an der Fahrerseite, allerdings wahrscheinlich am Hinterrad, beschädigt. Der am Fiat entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der unbekannte Fahrer ist geschätzt zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat schwarze Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Bei dem Kastenwagen soll es sich um ein Zusteller-Fahrzeug eines Paketdienstes handeln. Hinweise zu dem Kastenwagen oder zu dem Fahrer nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell