Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mitfahrein im Linienbus verletzt

Hamm-Wiescherhöfen (ots)

Am Dienstag, 20. Juli 2021, um 17.10 Uhr wurde eine 85-jährige Mitfahrerin eines Linienbusses bei einem Bremsmanöver verletzt. Der Fahrer des Linienbusses befuhr die Wiescherhöfener Straße stadtauswärts und beabsichtigte in die Martinstraße einzubiegen. Der 50-jährige Busfahrer musste vor dem Abbiegevorgang aus ungeklärten Gründen stark abbremsen, so dass die 85-Jährige von ihrem Sitz stürzte und sich verletzte. Sie wurde mit dem eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Sachschaden entstand nicht. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell