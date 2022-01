Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte entwenden Fallrohre der Kirche in Flögeln

Cuxhaven (ots)

Geestland/Flögeln. Unbekannte Täter haben vermutlich in der Zeit vom 29.12.2021 bis zum 31.12.2021 mehrere Fallrohre von der Kirche in Flögeln entwendet. Um unerkannt zu bleiben wurden die Strahler, die die Kirche in den Abendstunden beleuchten, verdreht. Die Schadenssumme dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der Kirche in Flögeln beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Bederkesa unter Telefon 04745 931140 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell