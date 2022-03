Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220329-3: Fahrradfahrer stürzt und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unfallermittler prüfen, ob Stoffbeutel am Lenker zum Sturz geführt haben könnte.

Am Montagabend (28. März) hat sich der Fahrer (53) eines Pedelecs bei einem Alleinunfall in Frechen so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Polizisten sicherten einen Stoffbeutel, der am Lenker des E-Fahrrades befestigt war. Derzeit prüfen die Unfallermittler, ob der Beutel möglicherweise in die Speichen geraten sein könnte und das die Ursache des Sturzes war.

Nach ersten Ermittlungen soll der 53-Jährige gegen 20.10 Uhr mit seinem Pedelec entlang der Alte Straße in Richtung Keimesstraße gefahren sein. Nach Zeugenangaben habe sich der Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung plötzlich nach vorne überschlagen und sei mit dem Kopf auf den Asphalt gestürzt. Der Mann habe zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen. Polizisten brachten das Fahrrad des Schwerverletzten zur Eigentumssicherung auf eine Polizeiwache. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zum Unfallhergang bereits aufgenommen.

Vor dem Hintergrund dieses schweren Unfalls rät die Polizei Rhein-Erft-Kreis:

Ein Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle. Bei einem Sturz auf den Kopf kann er jedoch die Unfallfolgen deutlich minimieren.

Falsch transportierte Taschen oder Gepäck können beim Radfahren zu einer erheblichen Gefahr werden und schwerste Stürze zur Folge haben. Verstauen Sie ihr Gepäck bitte zum eigenen Schutz sicher. (he)

