Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Ruhiger Jahreswechsel

Wesel (ots)

Auf einen eher ruhigen Jahreswechsel blickt die Kreispolizeibehörde Wesel zurück. In der Zeit vom 31.12.2021, 14:00 Uhr bis zum 02.01.2022, 07:00 Uhr kam es im Kreisgebiet zu 51 silvesterbedingten Einsätzen. 17 Mal wurde die Polizei verständigt, weil Pyrotechnik in Verbotszonen bzw. nicht zugelassene Pyrotechnik gezündet wurde. In Xanten und Alpen geriet durch Pyrotechnik jeweils eine Hecke in Brand. Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Uerdinger Straße in Moers kam es ebenfalls zu einem kleinen Feuer und auf dem Johannesplatz in Dinslaken brannte eine Mülltonne. Ansonsten kam es zu Einsätzen wegen Ruhestörungen und Randalierern.

In Kamp-Lintfort wollte sich ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle entziehen. Auf dem Roller führte er eine Kiste Bier mit sich. Zur Verdeutlichung seiner Absicht bewarf der 27-jährige Fahrer aus Moers den Streifenwagen während der Fahrt mit Bierflaschen. Geholfen hat es nichts. Er geriet ins Straucheln, berührte den Streifenwagen und kam schließlich in einem Feld zu Fall. Eine Blutprobe wurde fällig. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren.

Bei 56 Fahrzeugkontrollen wurden 3 Blutprobe entnommen. Zwei Führerscheine wurden sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell