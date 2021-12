Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Randalierer auf dem Friedhof

Moers (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 31.12.2021 kam es auf dem Friedhof an der Lindenstraße in Moers-Meerbeck erneut zu Sachbeschädigungen.

An mehreren Gräbern wurden Grableuchten und Grabschmuck beschädigt. In einem Fall wurde eine Laterne entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit den Vorfällen im Zusammenhang stehen könnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Moers unter 02841/171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell