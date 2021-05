Polizei Köln

POL-K: 210526-1-K Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht EC-Karten-Betrügerin

Köln (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerin. Der abgebildeten Frau wird vorgeworfen, Anfang November 2020 in mindestens vier Fällen mehrere tausend Euro mit einer gestohlenen EC-Karte vom Konto einer Kölnerin abgehoben zu haben. Dabei suchte die Tatverdächtige mittags oder nachmittags am 5. und am 6. November 2020 Filialen der Sparkasse Köln Bonn in Köln-Klettenberg, Köln-Zollstock, am Chlodwigplatz und an der Bonner Straße auf.

Bilder der Gesuchten sind unter folgendem Link im Fahndungsportal NRW abrufbar:

https://url.nrw/F0052

Wer kennt diese Frau oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Zeugen, die Hinweise zur Person oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 33 zu melden. (cr/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell