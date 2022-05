Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Farbe in Auto geschüttet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 14.05.2022, auf Sonntag, 15.05.2022, schüttete ein Unbekannter schwarze Farbe gegen eine teilweise geöffnete Fensterscheibe der Fahrertür eines weißen VW Golf. Durch die teilweise geöffnete Scheibe gelangte die Farbe auch in den Innenraum des Golfes und verteilte sich dort auf die Vordersitze sowie die Innenverkleidungen. Der weiße Golf stand in der Fahrnauer Straße in Höhe der Hausnummer 5. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefonnummer 07622 666980 (24 h), sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell