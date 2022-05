POL-FR: Todtnau: mit Motorrad von Landstraße abgekommen - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Unbekannte zündeten am Samstagmittag, 14.05.2022, kurz nach 12.00 Uhr, in einem Buswartehäuschen in der Müßmattstraße eine Sitzbank aus Holz an. Mitarbeiter eines gegenüberliegenden Restaurants löschten den Brand mittels Wassereimer. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

