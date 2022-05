Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: SUV soll Kurve geschnitten haben - Motorradfahrerin stürzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.05.2022, gegen 14:50 Uhr, soll ein SUV in der Dossenbacher Straße in Wehr eine Kurve geschnitten haben, so dass eine entgegenkommende 17-jährige Motorradfahrerin auswich und stürzte. Die Jugendliche verletzte sich leicht, eine sofortige medizinische Versorgung war aber nicht von Nöten. Der braune/kupferfarbene größere Geländewagen mit Lörracher Kennzeichen soll ihr in Höhe der Zufahrt zur Kleingartenanlage "Juch" auf ihrer Fahrspur in der dortigen Kurvenkombination begegnet sein. Die Jugendliche wich mit ihrer 125er Maschine aus, bremste und geriet von der Straße. Im unbefestigten Fahrbahnrand kam sie zu Fall. Der SUV fuhr ohne anzuhalten in Richtung Dossenbach davon. Am Motorrad der Frau entstand Sachschaden von rund 750 Euro. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) sucht nach dem SUV und bittet um sachdienliche Hinweise!

