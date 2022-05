Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Blitzeinschlag in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Sonntag, 15.05.2022, kurz nach 23.00 Uhr, ein Blitzeinschlag in ein Mehrfamilienhaus in der Vogesenstraße mitgeteilt. Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Nach einer Begehung durch die Feuerwehr konnte diese einen Brand ausschließen. Allerdings wurden elektrische Anlagen im Haus in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell