Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

Am Freitag zwischen 00.00 Uhr und 21.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter an die Rückseite eines Einfamilienhauses auf der Willicher Heide in Willich. Sie hebelten die Terrassentüre auf und durchsuchten im Haus die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Laptop und ein Tablet gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 3770 erbeten. /UR (183)

