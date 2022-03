Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zwischen dem 19. Februar und dem 4. März ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in St. Tönis zu einem Einbruch gekommen. Der oder die unbekannten Täter öffneten eine Wohnungstür und entwendeten in dieser Wohnung den Schlüssel zum entsprechenden Kellerraum. Diesen durchsuchten sie und nahmen Werkzeug, einen Fahrradakku, diverse andere Teile und etwa 25 Steiff-Tiere mit. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Berliner Straße in diesem Zeitraum nimmt die Polizei unter 02162/377-0 entgegen. /hei (182)

