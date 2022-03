POL-VIE: Viersen: Versuchter Radlader-Diebstahl auf Baustelle

Viersen-Ummer (ots) - Am Donnerstag zwischen 08.00 und 14.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Junkershütte in Viersen ein. Der oder die Täter hebelten die Balkontür einer Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Der Balkon liegt an der Straßenseite. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Bargeld und Kleidungsstücke. Hinweise auf ...

