POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Roth bei Prüm

Verkehrsunfallflucht in Roth bei Prüm.

In der Nacht von Freitag, 14.01.2021 auf Samstag, 15.01.2021 ereignete sich in der Tuscheider Straße in Roth bei Prüm ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter PKW befuhr die K161 aus Richtung Kobscheid kommend in Richtung Roth bei Prüm. Beim Einbiegen nach rechts in die Tuscheider Straße in der Ortslage Roth bei Prüm kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden an einem Verkehrszeichen und an einem angrenzenden Maschendrahtzaun.

Der / die Fahrer/in verließ mit dem beschädigten PKW die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

