POL-MR: Reifen zerstochen; Lastwagen beschädigt Hoftor; Polizei bittet um Hinweise

Niederklein - Reifen zerstochen Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt nach dem zerstechen zweier Reifen an einem Wohnmobil wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Das gelbe Wohnmobil, parkte zur Tatzeit am Samstag, 17. April, zwischen 17 und 19.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Tennisclubs Niederklein in der Straße Auf dem Glaskopf. Am Vorderrad waren fünf Einstichstellen feststellbar. Das bereits völlig luftlose Hinterrad ließ ein Erkennen etwaiger Einstichstellen nicht mehr zu. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienlich Hinweise zu Beobachtungen, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten, bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wetter - Lastwagen beschädigt Hoftor

Am Freitag, 16. April, um kurz vor 11 Uhr gibt es in der Dörnertsgasse einen lauten Knall, der mehrere Zeugen aufschreckte und nachsehen ließ. Die Zeugen sahen unmittelbar nach diesem Geräusch einen von der Dörnertsgasse in die Christian-Strauch-Straße fahrenden Sattelzug mit hellblauer Zugmaschine und weißem Sattelauflieger ohne jede Aufschrift auf der Plane. Der Fahrer dieses Gespanns steht unter dem Verdacht, bei einem derzeit noch unbekannten Fahrmanöver einen Schaden am aus Metall bestehenden Hoftor eines Anwesens in der Dörnertsgasse verursacht zu haben. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mindestens 2000 Euro. Wer ist in der Nähe des Unfallortes beliefert worden? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Sattelzug geben? Wer hat den Unfall gesehen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

