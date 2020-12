Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Sachbeschädigung am geparkten Pkw

KirchenKirchen (ots)

Am 12.12.2020, gegen 22:30 Uhr zeigte der Eigentümer eines Pkw Ford Fiesta an, dass sein in der Bahnstraße im Stadtgebiet Kirchen abgestellter Pkw mutwillig beschädigt wurde. Der linke Außenspiegel des Fahrzeuges wurde von einem bisher unbekannten Täter zertrümmert. Es besteht ein möglicher Zusammenhang mit einer Personengruppe, die unmittelbar vor der Schadensfeststellung lautstark durch die Straße zog. Hinweise an die Polizei Betzdorf.

