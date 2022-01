Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 14.01.2022

Daun (ots)

Ereignis: Fußgängerampel beschädigt

Ort: Gerolstein, Brunnenstraße

Zeit: 13.01.2022

Unbekannte Täter beschädigten eine Fußgängerampel in der Brunnenstraße. Der Signalgeber wurde aus seiner Führungsschiene entnommen und die Kabel durchtrennt. Die gelbe Schutzhülle der Anlage lag im nahen Umfeld am Boden. Die Polizei in Gerolstein, 06591-95260, sucht nach Zeugen.

