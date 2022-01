Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Dienstag, den 04.01.2022, kam es auf dem rückwärtigen Parkplatz des Konvikts in der Ortschaft Prüm in der Zeit zwischen 08:30 und 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten weißen VW Golf an der vorderen Fahrerseite. Der besagte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

