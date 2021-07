Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Unfall

Lippetal (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:20 Uhr, ist es auf der Lippstädter Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Hamm war von Herzefeld in Richtung Benninghausen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und überschlug sich mehrfach mit seinem VW auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 4100 Euro. (wo)

