Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Mittwoch, gegen 06:00 Uhr, ist es auf dem Lübecker Ring zu einem Unfall gekommen. Eine 43-jährige Soesterin war mit ihrem Auto auf der Niederbergheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Nach eigenen Angaben zeigte ihre Ampel grün und sie fuhr in die Kreuzung. Dort stieß sie mit dem Fahrzeug eines 43-jährigen Mannes aus Möhnesee zusammen, der auf dem Lübecker Ring in Richtung Riga-Ring fuhr. Nach eigenen Angaben und Zeugenaussagen hatte dessen Ampel Grün gezeigt. Die Soesterin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell