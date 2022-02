Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220211.2 Dägeling: Betrug bei Onlinekauf

Dägeling (ots)

Am Donnerstag wandte sich eine 18jährige Schülerin aus Dägeling an die Polizei, nachdem ein Verkäufer auf einer Onlineplattform vor Kaufabschluss verschwunden war. Dieser bot eine Nintendo Switch an. Als die Schülerin auf das Kaufangebot einging und die Hälfte des Kaufpreises vorab überwies, waren die Kontaktdaten des Anbieters gesperrt und dieser nicht mehr erreichbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

