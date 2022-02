Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220211.1 Itzehoe: Gestohlener Porsche nach Zollkontrolle beschlagnahmt

Am Donnerstag um 10:49 Uhr kontrollierten Zollbeamte auf dem Tankstellengelände in der Lindenstraße den Verladevorgang eines Fahrzeugs. Der schwarze Porsche Panamera wurde von einem 36jährigen Bulgaren mit Wohnsitz in Dänemark auf einen Trailer gezogen. Es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug zwei Identifikationsnummern aufgefunden werden konnten. Eine Nummer gehört zu einem Porsche, der wegen Diebstahls zur Fahndung in Schweden ausgeschrieben war. Die andere Nummer war ebenfalls zur Fahndung wegen eines Insolvenzverfahrens in Dänemark ausgeschrieben. Das Fahrzeug wurde daraufhin beschlagnahmt und der Mann vorläufig festgenommen.

