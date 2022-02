Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220210.4 Kellinghusen: Einbruch in Werkstatt

Kellinghusen (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte unbemerkt in eine Werkstatt auf dem Gelände eines Betriebes in Kellinghusen eingestiegen. Sie entwendeten Werkzeuge, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Im Zeitraum von vergangenem Samstagabend bis zum Montagmorgen der laufenden Woche verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Werkstattgebäude in der Straße Neuer Kamp. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge von Makita, dazugehörige Akkus sowie Wasserpumpenzangen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

