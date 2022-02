Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220210.5 Kellinghusen: Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Alkoholgenuss

Kellinghusen (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Kellinghusen einen Autofahrer kontrolliert, der alkoholisiert unterwegs gewesen ist. Er pustete letztlich 0,94 Promille, weshalb ihn nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet.

Um 0.20 Uhr stoppten Beamte in der Lornsenstraße den Fahrer eines Passats, um ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Ein im Rahmen der Überprüfung absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,85 Promille, der Test mit dem gerichtsverwertbaren Gerät ergab später 0,94 Promille. Den 41-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, so dies ein Erstverstoß war.

Merle Neufeld

