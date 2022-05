Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Verkehrsunfall - Leichtkraftradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver

Freiburg (ots)

Der jugendliche Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Freitag, 13.05.2022, gegen 12:00 Uhr, in St.Blasien in der Todtmooser Straße gestürzt, nachdem er einer auf die Straße tretenden Schülerin ausgewichen war. Die 10-jährige Schülerin klagte über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der 16-jährige Fahrer des 125er Motorrades und sein ohne Helm mitfahrender Sozius blieben unverletzt. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Motorrad und der Fußgängerin gekommen war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden am Leichtkraftrad liegt bei rund 500 Euro.

