Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Sonntag, 15.05.2022, gegen 13.40 Uhr, von der Freiburger Straße nach links in die Straße "Am Mittelpfad" abbiegen und musste deshalb seine Geschwindigkeit verringern. Ein hinter ihm fahrender 33-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 25-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

