Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto eines Zeitungsausträgers gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 14.05.2022, gegen 03:45 Uhr, hat ein Unbekannter das Auto eines Zeitungsausträgers in WT-Tiengen gestohlen. Ein tatverdächtiger junger Mann hatte den Zeitungsausträger noch freundlich gegrüßt, als dieser sein Auto abstellte. Während der Zeitungsausträger Zeitungen in einem Hinterhof einwarf, hörte er noch den startenden Motor seines wegfahrenden Autos. Der Zündschlüssel hatte gesteckt. Gegen 05:15 Uhr wurde das Auto von einer Zeugin an der Landstraße 151 zwischen Hogschür und Rickenbach entdeckt. In der Nähe befand sich eine Person mit längeren schwarzen Haaren. Den Tatverdächtigen beschrieb der Zeitungsausträger als männlich, ca. 20 Jahre alt, klein mit heller Kleidung und einem kleinen Rucksack. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Tiengen übernommen (Kontakt 07741 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell