Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211128 - 1425 Frankfurt Gallus/Bockenheim: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 26. November 2021, in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr, kam es im Römischen Ring, in der Melli-Beese-Straße, in der Gebrüder-Wright-Straße, der Pariser Straße und dem Maastrichter Ring, zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Ziel waren ausschließlich Fahrzeuge des Herstellers BMW, die dort in Tiefgaragen abgestellt waren. An neun Fahrzeugen wurden Lenkräder, aber auch Navigationsfesteinbauten, Tachoeinheiten, Innenspiegel und ein Infotainmentsystem entwendet. Bei einem weiteren Fahrzeug blieb es beim Versuch. In allen Fällen waren die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere zehntausend EUR. Beschädigungen an den Toren der Tiefgaragen konnten nicht festgestellt werden.

Drei weitere Pkw-Aufbrüche ereigneten sich am Samstag, den 27. November 2021, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 22.20 Uhr. In diesem Fall waren drei BMW-Fahrzeuge betroffen, die in einer Tiefgarage in der Europa-Allee geparkt standen. Nachdem man die Seitenscheiben eingeschlagen hatte, stahl man die Lenkräder. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553110 in Verbindung zu setzen. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

