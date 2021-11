Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211128 - 1422 Frankfurt-Rödelheim: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 26. November 2021, gegen 09.30 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Eschborn mit ihrem Motorroller die Thudichumstraße, in Richtung der Lorscher Straße. Zu diesem Zeitpunkt war ein 85-jähriger Frankfurter mit seinem Rad auf dem Fahrradweg der Thudichumstraße in gleicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Trümpertstraße wollte der Radfahrer die Thudichumstraße über den Fußgängerüberweg kreuzen und kollidierte dabei mit der sich von hinten nähernden Rollerfahrerin. Der Radler stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann musste noch vor Ort erstversorgt werden und wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Motorrollers blieb bei dem Unfall unverletzt.

