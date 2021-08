Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe entwenden grauen Lexus - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

In der Nacht von Sonntag (29.08.), 21:30 Uhr, auf Montag (30.08.), 9:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen grauen Lexus RX450H aus einer Garageneinfahrt an der Lortzingstraße. An dem SUV waren zur Tatzeit die Kennzeichen NE-RP 1968 angebracht.

Wer Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib des Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie es den Dieben möglich war, den Wagen zu entwenden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Auto war mit einem schlüssellosen Zugangssystem (Keyless-Go) ausgestattet. Bei solchen Fahrzeugen erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die neue Technik ist gegebenenfalls nicht nur komfortabel für die Besitzer, sondern auch für Autodiebe.

Die Polizei rät deshalb Autobesitzern mit diesem Zugangssystem: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) abzuschirmen. hat.

Weitere Informationen zum Thema Keyless-Go gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/autodiebe-nutzen-keyless-go-fuer-ihre-zwecke.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell