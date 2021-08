Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ungebetener Gast wird von Hausbewohnerin überrascht - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Montagvormittag (30.08.), gegen 10:45 Uhr, hörte die Bewohnerin eines Hauses an der Niederstraße verdächtige Geräusche aus ihrem Wohnzimmer. Die Neusserin betrat den Raum und sah einen Unbekannten, der die gekippte Balkontür ihrer Wohnung bereits aufgedrückt hatte. Als die Frau durch Rufe auf sich aufmerksam machte, flüchtete der mutmaßliche Einbrecher in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, circa 30 Jahre alt, normale Statur, schwarze Haare und Dreitagebart. Der Flüchtige wird nach Zeugenangaben als "südosteuropäisch" aussehend beschrieben. Bekleidet war er mit einer sehr dunklen Jacke mit einem blauen und einem beigen Streifen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

