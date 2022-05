Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach/Herrischried: 17-jähriger am Steuer eines nicht zugelassenen Pkws

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.05.2022, war ein Jugendlicher in Rickenbach und Herrischried mit einem nicht zugelassenen und versicherten Pkw unterwegs. Die Fahrt wurde gegen 13:00 Uhr von zwei Lehrkräften beendet, als der 17-jährige eine gesperrte Straße bei einer Schule mit augenscheinlich weit überhöhter Geschwindigkeit befahren hatte. Der Jugendliche besitzt keinen Führerschein. Am Pkw waren entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges montiert. Den Wagen eines Bekannten hatte er ohne dessen Wissen genommen. Der Jugendliche wurde der Mutter übergeben, der Pkw sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell