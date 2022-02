Polizei Essen

POL-E: Essen: Dieb betritt Fahrschule und stiehlt Portemonnaie - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Ein unbekannter Mann nutze am 3. November gegen 15:10 Uhr die leere Räumlichkeit einer Fahrschule an der Turmstraße aus. In dem Moment, als sich niemand im Empfangsbereich der Fahrschule aufhielt, eilte er hinein und griff nach einer Tasche. Diese hatte die 23-jährige Geschädigte zuvor auf einer Sitzbank abgestellt. Der mutmaßliche Täter entnahm das Portemonnaie und verstaute es in einer eigens mitgeführten Papiertasche des Schuhgeschäfts "Görtz". Die 23-Jährige konnte den Täter nur noch im letzten Moment wahrnehmen, als er aus der Fahrschule eilte.

Der Tatverdächtige soll 30 bis 40 Jahre alt sein, habe eine schlanke Figur und einen westeuropäischen Phänotypen. Er trug eine Brille und hat dunkles, lichtes Haar. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack. Zudem war er mit einer blauen Jeans und weißen Sneakern bekleidet.

Der Polizei liegen eine Reihe von Fotos vor, welche den mutmaßlichen Täter bei dem Diebstahl zeigen. Diese sind zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben.

https://polizei.nrw/fahndung/73302

Wer den abgebildeten Mann kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden./ViV

