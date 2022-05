Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Unfallflucht am Nonnenmattweiher - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Sonntag, 15.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 16.20 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen blauen VW Golf, welcher auf dem Parkplatz am Nonnenmattweiher stand. Der Golf wurde hinten links beschädigt. Am Sonntagnachmittag soll am Nonnenmattweiher reger Besucherverkehr geherrscht haben. Deshalb hofft das Polizeirevier Schopfheim auf Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07622 666 980 (24 h) entgegen.

