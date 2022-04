Kreis Heinsberg (ots) - Gangelt-Brüxgen - versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomat Am 01.04.2022 gegen 03:00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen fest montierten Zigarettenautomat aus der Wand zu reißen und zu entwenden. Es blieb allerdings beim Versuch, es entstand Sachschaden. Gangelt-Langbroich - Einbruch in Tennisheim Im Tatzeitraum 30.03.2022, 14:00 Uhr bis 01.04.2022, 18:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ...

