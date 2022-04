Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 92 vom 03.04.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Randerath -Diebstahl aus PKW

Zwischen dem 01.04.2022, 17:55 Uhr und dem 02.04.2022, 21:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge aus einem auf der Uetterather Straße abgestellten PKW. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor.

Selfkant-Höngen -Kennzeichendiebstahl

Im Tatzeitraum 01.04.2022, 20:00 Uhr bis 02.04.2022, 08:00 Uhr wurden von einem PKW auf der Kirchstraße beide Kennzeichen mit Heinsberger Städtekennung entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Übach-Palenberg - Einbruch in Wohnung

Am 02.04.2022 kam es zwischen 15:10 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Nachdem unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnobjekt eingedrungen sind, wurde unter anderem Bargeld aus der Wohnung entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor, die Kriminalpolizei ermittelt.

