Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 91 vom 02.04.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Gangelt-Brüxgen - versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomat Am 01.04.2022 gegen 03:00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen fest montierten Zigarettenautomat aus der Wand zu reißen und zu entwenden. Es blieb allerdings beim Versuch, es entstand Sachschaden.

Gangelt-Langbroich - Einbruch in Tennisheim Im Tatzeitraum 30.03.2022, 14:00 Uhr bis 01.04.2022, 18:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Tennisheim in der Ortslage Langbroich ein. Nachdem die Täter gewaltsam in das Objekt eindrangen, wurde nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld, eine Musikanlage und Getränke entwendet. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor.

Erkelenz - Diebstahl von Fahrradteilen

Am 01.04.2022 zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr wurden in einem Fahrradgeschäft auf der August-Horch-Straße durch mehrere unbekannte Täter 3 E-Bike Akkus entwendet. Diese befanden sich an den im Laden ausgestellten E-Bikes. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wegberg-Wildenrath - Diebstahl von Baggerteilen Zwischen dem 31.03.2022, 16:15 Uhr und dem 01.04.2022, 07:00 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem auf der Heinsberger Straße abgestellten Bagger zu schaffen. Ein am Bagger angebrachter Stemmhammer wurde demontiert und entwendet. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen.

Hückelhoven - Brand einer Garage

Am 01.04.2022 gegen 17:15 Uhr geriet eine Garage auf der Straße Vogelstange in Brand. Durch einen Bewohner wurde in der Garage ein Kleinkraftrad gestartet, dies geriet aus bislang unbekannten Gründen allerdings sofort in Brand. In Folge dessen brannte die Garage völlig aus, zwei angrenzende Gebäudeteile wurden ebenfalls beschädigt. Zu Personenschäden kam es nicht, die Kriminalpolizei ermittelt.

